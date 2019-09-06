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Швеция

Идёт охота на лосей

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 Лев Удольский 
Идёт охота на лосей
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Сотни тысяч лосей пасутся на просторах Швеции. Но жизнь их совсем не безопасна. Ведь с сентября по февраль здесь открыта на них охота. Для многих местных жителей это одно из любимых развлечений, когда они всеми семьями отправляются на природу, чтобы пострелять в лосей. Ганс начал охотиться с 15 лет, сейчас ему 80:

– Я и не думаю бросать, ведь это целая стратегия, и я хочу показать, на что способен.

Охотиться на лосей ходят не только мужчины. Среди 300 000 шведских охотников не менее 8% – женщины. Говорит одна из них:

– Это попросту миф, что охота – мужское дело. Меня приняли очень тепло, и многие женщины находят, что здесь царит хорошая и добрая атмосфера.

Многие шведы, не будучи сторонниками спортивной охоты, одобряют охоту на лосей, поскольку лосиное мясо здесь – популярное лакомство.