В Швеции началась масштабная охота на волков

В Швеции на этой неделе началась крупнейшая с 2010 года охота на волков. По данным местных СМИ, всего в этом году может быть убито 75 хищных животных. Как рассказал Фредрик Вильде, инспектор окружной администрации региона Вермланд на западе страны, охота будет строго контролироваться.

Фредрик Вильде, инспектор окружного административного совета: "Мы здесь, чтобы убедиться, что охота ведется должным образом. Мы документируем все, что происходит".

С помощью охоты Швеция хочет замедлить распространение волков. В первый день было убито десять хищников. Председатель Шведской охотничьей ассоциации в Вермланде Андерс Олссон говорит, что в ближайшие дни ожидается много снега.

Андерс Олссон, председатель Шведской охотничьей ассоциации в Вермланде: "На выходных будет холодно. Так что с четверга по воскресенье у нас будут очень хорошие условия".