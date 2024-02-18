Правительство Израиля официально отвергло призывы признать Палестину

Израильский кабмин единогласно утвердил выдвинутую Нетаньяху резолюцию, отвергающую "международный диктат" в отношении палестино-израильского урегулирования.

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В результате израильских ударов по сектору Газа в воскресенье погибли по меньшей мере 18 человек, сообщили медики и очевидцы, а общее число жертв приближается к 29 000, утверждает Минздрав ХАМАС.

Израильский кабмин принял заявление, в котором говорится, что еврейское государство "категорически отвергаетмеждународный диктат относительно окончательного урегулирования с палестинцами" и выступает против одностороннего признания палестинского государства.

Это стало бы "крупным кушем для террористов" после теракта 7 октября, спровоцировавшего войну, говорится в документе.

Издание Ynet приводит слова одного из участников обсуждений о том, что предложение США установить "твёрдые сроки" создания палестинского государства "было бы подобно принесению в жертву Чехословакии в 1938 году" – эта аналогия подразумевает неудачную стратегию Европы по умиротворению нацистов в попытке избежать конфликта.

Министр энергетики Эли Коэн, который до недавнего времени занимал пост министра иностранных дел, заявил в интервью Army Radio, что нормализация отношений с Саудовской Аравией или кем-либо ещё "не стоит того, чтобы позволить палестинцам иметь собственное государство".

Ситуация на юге анклава

Биньямин Нетаньяху предупредил о готовящейся наземной операции в южном городе Рафахе, единственном крупном районе Газы, который ещё не находится под военным контролем ЦАХАЛ.

По словам премьера, существует "реалистичный" план по защите 1,5 миллиона человек, находящихся там, – в основном это перемещённые лица.

Планы Израиля по штурму города вызывают обеспокоенность международного сообщества. По словам местных жителей и чиновников от ХАМАС, в воскресенье израильские самолёты нанесли удары по двум районам Рафаха, в том числе рядом с границей, где, по сообщениям, Египет сейчас возводит дополнительные бетонные барьеры. Как утверждается, в результате ударов погибли шесть человек, Euronews не может проверить эту информацию.

Бои, нехватка топлива и израильские рейды привели к тому, что вторая по величине больница сектора Газа полностью прекратила работу в воскресенье, сообщили представители ХАМАС и сотрудники ВОЗ.

Около 70 медработников больницы "Насер" в Хан-Юнисе якобы были задержаны израильскими военными.

Израильский спецназ вошёл в больничный комплекс в четверг, утверждая, что внутри находятся боевики ХАМАС.

В одном из последних сообщений ЦАХАЛ говорится, что на территории больницы были обнаружены автомобили террористов, участвовавших в нападении 7 октября, а также израильские автомобили, угнанные во время терактов.