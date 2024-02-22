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Усиление мобилизации - непопулярная мера и дилемма для Киева

ВСУ нуждается в пополнении личного состава. По оценкам, их потери составили не менее 70 тыс. человек.
ВСУ нуждается в пополнении личного состава. По оценкам, их потери составили не менее 70 тыс. человек. Авторское право Captura de vídeo de AP
By Euronews
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6 марта Верховная рада во втором чтении может принять закон о новых, более жёстких правилах мобилизации. ВСУ остро нуждается в пополнении личного состава. Но эта инициатива считается непопулярной среди украинцев.

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Война в Украине приближается к своей второй годовщине. А очередей, которые были в начале российского вторжения, у призывных пунктов больше не видно.

Кампании по вербовке новобранцев свёрнуты, в стране проводится всеобщая мобилизация. 

Неудачное контрнаступление прошлым летом и приостановка поставок военной помощи с Запада вынудили ВСУ перейти к обороне. Украинские власти не публикуют данные о потерях. Газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц писала в августе 2023, что в ходе боевых действий вероятно погибли не менее 70 000 украинских солдат. 

Вопрос о необходимости вывода изнурённых солдат из боевых действий стоит остро. ВСУ не хватает личного состава. Военное командование сделало запрос о призыве дополнительно 500 тысяч человек.

Юрий (фамилия не называется из соображений безопасности), командир гаубичной батареи:
“Перед нами стоит задача освободить всю Украину, включая Донбасс и Крым, выйти к границам 1991 года. Задача амбициозная, и, к сожалению, без дополнительной мобилизации, без новых братьев  нам не справиться”.

Отнюдь не многие представители молодёжи  горят желанием пополнить ряды ВСУ. 

_"Мобилизация - это нечто очень плохое._Нельзя так поступать. Принудительная мобилизация - это нехорошо", - считает 17-летний Сева. 

У воспитанников военных школ-пансионов мотивация выше. Некоторые из них потеряли на войне своих родителей.

_"Нам нужно бороться всем вместе, чтобы обрести свободу и уничтожить наших врагов, таких как Россия._Моя мечта – стать пилотом. Думаю, полечу на F-16. Это вполне возможно", - говорит 16-летняя Олеся, воспитанница военного интерната.

В конце в 2023 года украинские власти задались целью усилить мобилизацию.

Правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который предполагал введение электронных повесток и наделение полиции правом задерживать и доставлять военнообязанных в военкоматы.

Но он вызвал разногласия среди депутатов и был отправлен авторам на доработку. 7 февраля документ после внесения приняли в первом чтении. Второе чтение назначено на 6 марта.

Тем временем президент Владимир Зеленский отправил в парламент на рассмотрение проект закона о демобилизации срочников, которые остались служить после начала вторжения.

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