Краматорск атакован беспилотниками

By Euronews

Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Обстреляны Краматорск и Дружковка. Ранены люди, повреждены жилые дома

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По меньшей мере 7 человек получили ранения в результате ракетного обстрела Краматорска в Донецкой области Украины. Не менее 4-х ракет взорвалось очень близко к центру города, важного коммуникационного узла украинской армии.

Всего в ночь на среду российские силы атаковали Украину с применением 6 ракет и 19 беспилотников-камикадзе типа "Шахед"; 1 ракету и 13 беспилотников сбили украинские ПВО.

В Донецкой области в результате атаки российского дрона на Доброполье пострадали 2 женщины; в Покровском районе ранены 4 сотрудника МЧС. Обстрелы повредили несколько административных зданий и жилых домов в городе Дружковка.

В России президент Владимир Путин вручил государственные военные награды авиационным войскам во время церемонии на аэродроме Чкаловский в Московской области.

Москва утверждает, что ее войска взяли под контроль село Крынки Херсонской области, расположенное на левом берегу Днепра. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.

Назначенный Москвой губернатор оккупированной Россией части Херсонской области в среду опубликовал видео, на котором, по его словам, двое российских солдат с флагами утверждают, что село Крынки было взято войсками РФ.

В Силах обороны Юга Украины опровергли это утверждение, назвав его манипуляцией, комментариев на утреннем брифинге Генштаба не последовало.

Между тем в СМИ просочилась информация о том, что по меньшей мере 60 российских военнослужащих погибли в результате попадания двух украинских ракет в тренировочный полигон в оккупированной восточной Украине. Нападение произошло за несколько часов до встречи Путина с Шойгу.