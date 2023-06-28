Растёт число жертв удара по Краматорску

Euronews

Одна из ракет попала в кафе в центре города

В Краматорске растёт число жертв российского ракетного удара. Одна из ракет попала в кафе в центре города. Погибли, по последним данным, 11 человек, пострадали более 60. Вторая ракета упала в частном секторе в пригороде Краматорска. Всего повреждения получили десятки зданий, в том числе жилые многоэтажки, пять школ и два детских сада.

При этом украинские спецслужбы заявили, что схватили наводчика.

Артем Дехтяренко, пресс-секретарь Службы безопасности Украины:

«Подразделение контрразведки Службы безопасности Украины задержало агента спецслужб Российской Федерации, который участвовал в координации российского ракетного удара по кафе в центре Краматорска 27 июня».

Официальный представитель минобороны России при этом заявил, что ракетным ударом по Краматорску был поражён пункт временной дислокации командного состава одной из бригад ВСУ. Представители Евросоюза назвали удар по краматорскому ресторану «демонстрацией террора».

На этом фоне в Киеве говорят о продолжении контрнаступательных действий сразу по нескольким направлениям. В ВСУ докладывают об освобождении новых территорий в Донецкой и Запорожской областях. В то же время в руководстве вооружённых сил признают и сравнительно невысокой общи темп контрнаступления.