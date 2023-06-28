Зеленский об ударе по Краматорску: "Россия заслуживает лишь поражение и трибунал"

Euronews

В результате ракетного удара по пиццерии в Краматорске погибли 8 человек, в том числе трое детей, более 50 получили ранения. Среди них трое иностранцев и 8-месячный младенец

В Краматорске пожарные продолжают разбор завалов на месте кафе, разрушенного в результате российского ракетного удара.

По меньшей мере 8 человек погибли, в том числе трое детей, более 50 получили ранения, среди них - 8-месячный младенец и трое иностранцев.

По словам местных властей, по городу были выпущены две ракеты из комплекса С-300. Вторая — попала в частный сектор поселка Беленькое.

Во вторник также был нанесен удар по супермаркету в Херсоне. Пострадавших нет - на момент обстрела магазин был уже закрыт.

Украинские власти утверждают, что Россия все чаще обстреливает малые предприятия и магазины. По их мнению, такая тактика направлена на то, чтобы лишить жителей работы и доступа к основным продуктам питания.

В своем ночном обращении президент Владимир Зеленский назвал обстрел Краматорска очередным проявлением террора, который показывает, что Россия заслуживает лишь поражение и трибунал.

Тем временем Министерство обороны России заявило об успешном отражении семи атак украинских сил, уничтожении командного пункта 10-й горно-штурмовой бригады и узла связи 110-й механизированной бригады ВСУ на Донецком направлении.