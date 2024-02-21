Феминистки - против директивы ЕС о сексуальном насилии, там нет ни слова о домогательствах на работе

By Euronews

В канун саммита Women 20 в Бразилии правозащитницы из Италии сверили часы с политиками. Идея - добиться более полного закона о насилии в отношении женщин на уровне ЕС.

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Политические дебаты о насилии в отношении женщин далеки от завершения. Представители грядущего саммита Women 20 (W20 ), который пройдет в Бразилии, были приглашены на своего рода генеральную репетицию дебатов в итальянский парламент. На встрече с политиками правозащитники обсудили несколько важнейших тем, например, как конкретизировать расширение прав женщин. Они подвергли критике первый в истории ЕС законопроект о борьбе с насилием.

Линда Лаура Саббадини была председателем саммита W20 в 2021 и продолжает активно заниматься феминисткой повесткой. "W20 обращается с призывом отклонить директиву ЕС, которая будет вынесена на голосование в апреле. Мы хотим ее отмены, так как документ неполон, не включает в себя пункт об изнасиловании, сексуальных домогательствах на рабочем месте. А это идет вразрез с требованиями Стамбульской конвенции", - заявила она.

Участники встречи указали на необходимость гармонизации национальных и европейских законов о противодействии насилию. "Раз мы голосуем за криминализацию изнасилования в Европе, то и итальянские законы на этот счет должны быть улучшены, - говорит Сабадини. - Мы обнародовали две инициативы, чтобы выиграть и в Европе, и в Италии".

Несмотря на то, что женским организациям выделяется сегодня больше средств, убийство женщин, известное как фемицид, не признано отдельным преступлением в итальянском законодательстве. Мартина Семенцато, председатель парламентского комитета по борьбе с насилием, ждет скорых перемен. "Думаю, этому вопросу уделят больше внимания. И не только из-за последних новостей, но и из-за лучшего осознания проблемы - как женщинами, так и, наконец, мужчинами".

Итальянская делегация готовится к участию в саммите в Бразилии. Цель - передать накопленные знания в международную копилку опыта решения женских проблем. Бразилия, председательствующая в W20, обещает бороться с гендерным насилием, сделав тему ключевым направлением саммита.