ВСУ: Россия пытается развить своё наступление в Донецкой области

Крупные украинские силы заняли новые позиции под Авдеевкой и "готовы" к российским атакам, которые "уже начались", заявили в группировке войск "Таврия".

РЕКЛАМА

Российские войска предпринимают многочисленные атаки на востоке Украины, пытаясь продвинуться дальше Авдеевки, на следующий день после того, как ВСУ отступили из этого промышленного города, заявили в воскресенье украинские военные.

После захвата Авдеевки россияне продвинулись на 8,6 км на этом участке линии фронта, по данным Минобороны РФ.

В сводке российского военного ведомства также говорится, что украинская армия за последние сутки "потеряла более 1500 военнослужащих".

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группой "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что за четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции российские потери составили более 47 000 солдат.

Украина в воскресенье обвинила Россию в расправе над двумя украинскими военнопленными на востоке страны.

Сухопутные войска опубликовали короткое чёрно-белое видео, снятое беспилотником, на котором видно, как двух человек расстреливают с близкого расстояния в траншее. Провести независимую проверку видео не представляется возможным.

В комментарии "Украинской правде" представитель Сухопутных войск утверждает, что это произошло в районе села Весёлое Донецкой области.

Три человека погибли, ещё двое получили ранения в результате российского обстрела частного дома в Краматорске в ночь на воскресенье, сообщили местные власти, призвав жителей не игнорировать призывы к эвакуации.