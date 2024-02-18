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ВСУ: Россия пытается развить своё наступление в Донецкой области

Украинские солдаты готовят самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" к обстрелу российских позиций на линии фронта в Донецкой области, 16 февраля 2024 года.
Украинские солдаты готовят самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" к обстрелу российских позиций на линии фронта в Донецкой области, 16 февраля 2024 года. Авторское право Roman Chop via AP
By Alexander Kazakevich
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Крупные украинские силы заняли новые позиции под Авдеевкой и "готовы" к российским атакам, которые "уже начались", заявили в группировке войск "Таврия".

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Российские войска предпринимают многочисленные атаки на востоке Украины, пытаясь продвинуться дальше Авдеевки, на следующий день после того, как ВСУ отступили из этого промышленного города, заявили в воскресенье украинские военные.

После захвата Авдеевки россияне продвинулись на 8,6 км на этом участке линии фронта, по данным Минобороны РФ. 

В сводке российского военного ведомства также говорится, что украинская армия за последние сутки "потеряла более 1500 военнослужащих".

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группой "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что за четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции российские потери составили более 47 000 солдат.

Украина в воскресенье обвинила Россию в расправе над двумя украинскими военнопленными на востоке страны. 

Сухопутные войска опубликовали короткое чёрно-белое видео, снятое беспилотником, на котором видно, как двух человек расстреливают с близкого расстояния в траншее. Провести независимую проверку видео не представляется возможным. 

В комментарии "Украинской правде" представитель Сухопутных войск утверждает, что это произошло в районе села Весёлое Донецкой области.

Три человека погибли, ещё двое получили ранения в результате российского обстрела частного дома в Краматорске в ночь на воскресенье, сообщили местные власти, призвав жителей не игнорировать призывы к эвакуации.

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