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Украина полностью вывела войска из Авдеевки

близ Авдеевки, архивное фото
близ Авдеевки, архивное фото Авторское право AP Photo/Evgeniy Maloletka
By Euronews
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Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял такое решение "исходя из оперативной ситуации", "во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья" военных.

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В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки, ожесточенные бои за которую шли с октября прошлого года. 

В своем посте на Фейсбуке Сырский заявил: "Принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах... Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем".

Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і...

Posted by Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine on Friday, February 16, 2024

Позже вывод украинских войск из города подтвердил командующий группировки ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский. Он заявил, что "личный состав уже выведен" и украинские военные "заняли оборону на определенных рубежах".

Это единственно правильное решение в ситуации, когда враг наступает по&amp;nbsp;трупам своих&amp;nbsp;же солдат с&amp;nbsp;преимуществом снарядов десять к&amp;nbsp;одному под постоянными бомбардировками.
Александр Тарнавский
командующий группировки ВСУ "Таврия"

В пятницу российские телеграм-каналы публиковали кадры, на которых военные РФ поднимали флаг своего подразделения предположительно в центре Авдеевки. 

Россия пыталась захватить Авдеевку с самого начала полномасштабного вторжения в Украину, а с октября прошлого года начала масштабный штурм этого города рядом с Донецком. По данным украинских властей, только за первый месяц наступления потери российской армии составили около 10 тысяч. Институт изучения войны в декабре прошлого года оценил потери россиян в 13 тысяч убитыми и ранеными. Российская сторона свои потери никак не комментирует. 

Для обеих сторон Авдеевка имеет важное стратегическое значение. Сохраняя позиции в  Авдеевке, Украина держала под ударом Донецк и угрожала перерезать важную для логистики войск РФ дорогу между Донецком и Луганском. 

В январе российские войска вошли в город и завязали уличные бои. В феврале ситуация стала критической для защитников Авдеевки, появилась угроза окружения. 15 февраля стали появляться сообщения о частичном выводе украинских войск из города.

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