Сербия: десятки тысяч беженцев у границ Евросоюза

By Euronews

В Сербии сейчас проживают 150 тысяч россиян и 16 тысяч украинских беженцев. Многие перебрались в эту балканскую страну после российского вторжения в Украину.

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Тысячи украинских беженцев отправились в Сербию, когда началась война. Некоторые из них затем продолжили путь в Западную Европу, другие остались.

Параллельно тысячи русских решили покинуть свою страну и переехать в Сербию, в основном из-за принудительного призыва в российскую армию.

По сербским оценкам, в этой балканской стране проживает 150 тысяч россиян и 16 тысяч украинцев.

Женя приехала с Сахалина через несколько недель после начала войны в Украине и поселилась в городе Нови-Сад.

Женя, беженка:"Когда началась война, мы чувствовали себя очень плохо. Мы плакали несколько дней. У меня было ощущение, что я нахожусь в клетке. Я чувствую, может быть, не вину, но ответственность за то, что моя страна убивает людей из соседней страны от моего имени".

Большинство беженцев в Сербии - россияне. Им, чтобы въехать в эту балканскую страну не нужна виза. В государства Европейского Союза российским гражданам сейчас попасть сложнее.

Что касается живущих в Сербии украинцев, многие хотят вернуться на родину. Супруг Иванны сражался на фронте год. В настоящее время он находится в Киеве.

Иванна, беженка:"Я не видела мужа два года. Я жила с мамой и сестрой в городе Каменец-Подольский. В Сербии хорошо, но дома еще лучше".

По официальным данным, около 80 тысяч украинских беженцев прошли через территорию Сербии и обосновались в странах Европейского Союза.