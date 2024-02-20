Экстрадиция в США: ждёт ли Джулиана Ассанжа судьба Навального?

By Euronews

Королевский суд в Лондоне рассматривает апелляцию основателя WikiLeaks на экстрадицию в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы

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Важнейшая неделя для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Британский суд рассматривает его апелляцию на экстрадицию в США.

Сам он по состоянию здоровья не сможет принять участие в слушаниях. В случае поражения защита Ассанжа будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Сотни демонстрантов во главе с женой австралийца собрались у здания Королевского суда в Лондоне, чтобы выразить ему свою поддержку .

Это атака на всех журналистов во всем мире. Это атака на правду. И это атака на право общества знать. Джулиан - политический заключенный, и его жизнь находится под угрозой. То, что случилось с Навальным, может случиться и с Джулианом Стелла Ассанж жена Джулиана Ассанжа

Отец и сводный брат Ассанжа Габриэль приехали на слушания в Великобританию. Они ведут активную кампанию в Австралии, чтобы добиться его освобождения.

На прошлой неделе австралийский парламент призвал разрешить Ассанжу вернуться на родину.

В 2018 году в США его обвинили в соучастии во взломе правительственных компьютеров, а в 2019 году к этому добавились еще семнадцать обвинений в нарушении законов о шпионаже.

Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит 175 лет тюрьмы.