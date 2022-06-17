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Великобритания

Великобритания выдаст Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам

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Великобритания выдаст Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам
Авторское право  Alastair Grant/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение выдать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

В апреле ордер на экстрадицию основателя Wikileaks выдал Лондонский суд.

Ассанж имеет право подать апелляцию в течение 14 дней.

В США журналиста обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации. Amnesty International требует снять обвинения с Джулиана Ассанжа. В прошлом году адвокатам удалось отменить постановление об экстрадиции.