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США

"В США Ассанж может покончить с собой"

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 Euronews
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Жена Джулиана Ассанжа опасается за его жизнь в случае экстрадиции в США
Жена Джулиана Ассанжа опасается за его жизнь в случае экстрадиции в США   -   Авторское право  Jonathan Brady/PA

В Нью-Йорке члены семьи Джулана Ассанжа и его сторонники вышли на демонстрацию с требованием отменить решение об экстрадиции экс-сотрудника АНБ в США. Ранее британское правительство разрешило передать основателя WikiLeaks Вашингтону.

Габриэль Шиптон, брат Джулиана Ассанжа:

"Джулиан Ассанж подаст апелляцию на это решение в Высокий суд Великобритании. У него есть 14 дней, чтобы обжаловать вердикт. Но это решение означает, что сами основы журналистики, та журналистика, которой люди занимаются каждый день — поиск информации, её публикация — теперь это запрещено и в Великобритании".

В Соединённых Штатах Ассанжа обвиняют в разглашении секретной информации — десятки тысяч документов, в основном о действиях США и их союзников в Ираке и Афганистане. За это Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы. Его родные опасаются за его жизнь.

Стелла Ассанж, жена Джулиана Ассанжа

"Если его экстрадируют в Соединённые Штаты, то условия, в которых он будет находиться, будут очень угнетающими; дело, с которым он сталкивается, чрезвычайно тяжёлое. [В США, в отличие от Великобритании], нет защиты, основанной на общественных интересах, то есть он не может организовать защиту на основе значимости документов, которые он опубликовал. Всё это может заставить его покончить с собой".

В прошлом году адвокатам удалось добиться отмены экстрадиции — в том числе на основании именно того, что Джулиан Ассанж имеет проблемы со здоровьем и склонность к суициду.