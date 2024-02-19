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Россияне активизировали атаки на трёх направлениях

Карты военных действий представила обозреватель Euronews Саша Вакулина.
Карты военных действий представила обозреватель Euronews Саша Вакулина. Авторское право Euronews
By Oleksandra Vakulina
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После взятия Авдеевки армия РФ пытается наступать в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Военные эксперты считают, что проволочки с предоставлением Киеву западной помощи – подарок Москве.

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Задержки в предоставлении Украине западной помощи в сфере безопасности, вероятно, помогают России начать "оппортунистические" наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на украинские силы по нескольким направлениям.

В настоящее время россияне проводят как минимум три наступательные операции – вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана, в Авдеевке и вокруг неё и в районе Роботина в Запорожской области.

Несколько дней назад представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" заявил, что Россия сосредоточила больше войск на Ореховском фронте, чем под Авдеевкой. 

Вероятно, россияне попытаются продвинуться к освобождённому Роботину. Это село было деоккупировано украинскими войсками в конце августа 2023 года. 

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) сообщает: российские войска добились незначительных подтверждённых успехов в западной части Запорожской области после сообщений о возобновлении наступательных операций на этом участке фронта. Они передвигались вдоль лесополосы к северу от села Копани, в 6 км к северо-западу от Роботина.

Аналитики ISW считают, что российские силы, скорее всего, стремятся воспользоваться периодом до наступления весенней распутицы и обратить в свою пользу задержки с предоставлением западной помощи, называя два эти фактора "окнами возможностей". 

В ISW утверждают, что увеличение объёмов европейской помощи в сфере безопасности необходимо, но недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли стабилизировать фронт, не говоря уже о том, чтобы вернуть инициативу на тех участках, на которые напирает армия РФ.

Дополнительные источники • перевод: Alexander Kazakevich

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