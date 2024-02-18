Боррель: ситуация на поле боя в Украине "будет решена через 3 месяца"

На конференции в Мюнхене глава европейской дипломатии призвал ускорить помощь Украине, поскольку время на исходе. Боррель также высказался о роли ЕС на Ближнем Востоке и назвал ситуацию на Западном берегу "взрывоопасной".

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"У нас много стратегий, но слишком мало действий", – выступая в заключительный день Мюнхенской конференции по безопасности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предупредил, что ситуация на поле боя в Украине может быть уже "решена через 3 месяца", призвав перейти на новый уровень поддержки воющей страны.

По словам брюссельского чиновника, политики блока и европейское общество ещё не осознали, что "находятся в состоянии войны", а времени на очередные саммиты уже нет.

Мы колебались в вопросах поставок, может быть, слишком много, слишком часто. Два года назад мы были готовы послать каски. Сейчас мы передаём F-16, но прошло уже два года. Если бы мы приняли это решение быстрее, возможно, ситуация на фронте была бы другой. Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Глава европейской дипломатии также заявил, что ЕС "не сможет играть геополитическую роль, если не будет готов защитить себя", отметив, что наиболее важные геополитические вызовы, стоящие сегодня перед единой Европой, связаны с Украиной, сектором Газа и глобальным Югом, а также собственной обороноспособностью.

Накануне, выступая на 7-м Украинском ланче в Мюнхене, премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что её страна передала Украине "всю свою артиллерию", добавив, что европейцам не стоит ждать разрешения противостояния в американском Конгрессе по поводу пакета помощи Киеву, а самим играть более активную роль.

"Западный берег – реальное препятствие для решения о двух государствах"

В воскресенье Боррель также высказался по поводу войны на Ближнем востоке, посетовав на отсутствие единства и тот факт, что многие страны-члены ЕС "хотят вести собственную игру" в регионе, в то время как, по его словам, для палестинского народа должна быть "ясная перспектива".

Без ясных перспектив для палестинского народа [не будет] мира на Ближнем Востоке, и безопасность Израиля не может быть обеспечена только военными средствами. Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Боррель также высказался за "всеобъемлющее" политическое решение, включающее не только Газу, но и Западный берег.

"Мы должны прекратить войну в Газе. Но Западный берег – это реальное препятствие для решения о двух государствах", – отметил он.