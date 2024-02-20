Зеленский с супругой почтили память активистов Евромайдана

By Euronews

20 февраля в Украине отмечается День памяти Героев Небесной Сотни.

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"Независимость Украины была стимулом бороться для народа десять лет назад и осталась им сегодня", — сказал в День героев Небесной Сотни президент Украины.

Владимир и Елена Зеленские почтили память активистов, погибших во время Евромайдана или Революции Достоинства в 2014 году.

Президент с супругой установили лампады у памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева.

Мемориал установлен на месте расстрела участников Революции Достоинства.

Массовые протесты оппозиции в конце 2013-начале 2014 года против политики тогдашнего руководства и его отказа от европейской интеграции привели к смене власти и массовому противостоянию на Майдане Независимости в Киеве между активистами и силовиками.

Погибших назвали "Небесной сотней", хотя утверждается, что жертв тех событий было больше.