"Новая архитектура безопасности" Украины

By Euronews

Пакты о безопасности Украины с Германией и Францией. Белый дом предупреждает: Авдеевка рискует перейти под контроль России.

РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения в четверг заявил, что в его стране создается "новая архитектура безопасности". Он также коснулся важности "единой позиции по импорту российского зерна" с Польшей.

Зеленский подписывает пакты о безопасностис Германией и Францией на фоне интенсивных боёв с российскимивойсками у Авдеевки на востоке Украины. О сложившейся там ситуации советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил:

"Я хочу в нескольких словах обрисовать ситуацию в Украине, где невероятно интенсивные бои идут на востоке страны, особенно в городе под названием Авдеевка. Об этом городе мы уже говорили несколько раз. К сожалению, мы получаем от украинцев сообщения о том, что ситуация критическая, а россияне продолжают давить на украинские позиции каждый божий день. Авдеевка рискует попасть под контроль России".

Кирби добавил, что, поскольку конгресс еще не принял законопроект о дополнительнойпомощи Киеву, США не смогли предоставитьукраинцам артиллерийские снаряды, в которых они отчаянно нуждались, чтобы противостоять российскому нападению.

Почти полностью разрушенная Авдеевка рассматривается как ворота в соседний Донецк, региональную столицу Украины, захваченную пророссийскими сепаратистами в 2014 году, а затем аннексированную Москвой.