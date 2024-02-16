Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности

By Euronews

В рамках соглашения Париж предоставит Киеву €3,24 млрд дополнительной военной помощи и примет участие в обучении украинских военнослужащих.

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Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Ранее украинский лидер заключил аналогичные договоры с Германией и Великобританией.

"Владимир, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это цель подписанного нами десятилетнего соглашения, которое будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО", — заявил Эммануэль Макрон.

В рамках соглашения Париж предоставит Украине €3,24 млрд (после €2,1 млрд в 2023-м и €1,7 млрд в 2022-м) дополнительной военной помощи, а также направит Киеву вооружения и примет участие в обучении солдат и офицеров ВСУ.

Одна из целей договора — сделать украинскую армию "более совместимой с НАТО" и предоставить Украине всё необходимое для того, чтобы она могла продолжить защищать свои "суверенитет и территориальную целостность", подчеркнул французский президент.