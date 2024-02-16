Украина выводит войска с юга Авдеевки

By Euronews

Карта боевых действий 16 февраля 2024

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Столкнувшись с нехваткой боеприпасов, украинские войска отошли с некоторых позиций в Авдеевке.

Так произошло по данным DeepStateMap.Live — разведывательной интерактивной онлайн-карты с открытым исходным кодом. Российские войска захватили украинскую укрепленную позицию южнее Авдеевки.

ISW сообщает: "Геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись к южной окраине коксохимического завода на северо-западе Авдеевки".

Вот видео, опубликованное Третьей штурмовой бригадой Украины, которая была передислоцирована в город за последние несколько дней.

ISW сообщает: "Российские войска, возможно, смогут завершить окружение некоторых украинских сил, если украинские силы не отойдут или не проведут успешные контратаки".

Контратаки, которые критически зависят от поставок оружия из США и других западных союзников.