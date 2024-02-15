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Ситуация в Авдеевке "адская", у ВС РФ пока "достаточно новых сил" для восполнения масштабных потерь

В Авдеевке сложилась крайне критическая ситуация
В Авдеевке сложилась крайне критическая ситуация Авторское право AP Photo/Libkos, FILE
By Oleksandra Vakulina
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Карта военных действий 15 февраля 2024

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"Российские власти могут генерировать достаточно новых сил, чтобы выдержать потери, вызванные нынешним темпом их наступательных операций на Украине, до 2025 года", - говорится в последнем отчете ISW.

Министерство обороны Великобритании недавно заявило, что среднее ежедневное число российских потерь на Украине выросло почти на 300 в течение 2023 года. Если в течение следующего года число погибших сохранится на прежнем уровне, Россия потеряет более полумиллиона человек личного состава.

В начале декабря сообщалось, что штурм Авдеевки привел к увеличению потерь среди россиян на 90%.

Украина заявила в четверг, что выводит войска из некоторых частей восточного города Авдеевка на лучшие позиции после нескольких месяцев тяжелых боев.

Третья штурмовая бригада Украины, считающаяся одной из крупнейших и наиболее оснащенных бригад Украины, подтвердила, что она была "срочно" переброшена в Авдеевку Донецкой области, добавив, что ситуация в этом районе "адская" и "чрезвычайно критическая".

ISW сообщает, что подтвержденных изменений линии фронта в этом районе нет, хотя, как сообщается, российские войска продвинулись на юге и севере Авдеевки. 

Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к главной украинской наземной линии сообщения в Авдеевке или даже за ее пределы по Индустриальному проспекту, который затем переходит в улицу Грушевского.

Украинские военные источники сообщают, что снабжение и эвакуация из Авдеевки осложнились, но были задействованы заранее подготовленные альтернативные логистические маршруты.

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