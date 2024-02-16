Дзюдо возвращается в Баку: победа без финала и молодость берёт верх над опытом

By Euronews

В Азербайджане стартовал 10-й турнир Большого шлема по дзюдо

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В преддверии летних Олимпийских игр Азербайджан снова тепло встречает международную семья дзюдоистов на 10-м турнире Большого шлема.

Как всегда, на Национальной гимнастической арене поддержать своих борцов собралась жаждущая спортивных эмоций публика.

Мероприятие открыли: замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева, президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

После яркого дня, включавшего этот осото-гари, действующая чемпионка мира Криста Дегучи и здесь оказалась сильнейшей в категории до 57 кг.

Ее соперница по финалу, действующая олимпийская чемпионка Нора Гякова, снялась с соревнований из-за травмы.

Золотую медаль канадской дзюдоистке вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

В весе до 60 кг Рамазан Абдулаев сохранил свой титул, завоеванный на прошлогоднем Большом шлеме в Баку.

В финале в напряженной схватке он одержал победу над действующим чемпионом Европы Люкой Мхеидзе после того, как француза оштрафовали за запрещенный бросок через голову.

Медаль победителю вручил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев.

В весе до 48 кг молодость против опыта: восходящая звезда из Швеции Тара Бабулфат встретилась с 5-м номером мирового рейтинга и 5-кратной финалисткой турниров Большого шлема Милицей Николич.

Молодость взяла верх: Бабулфат провела бросок и закрепила удержание, завоевав свою первую медаль на мировом турнире по дзюдо.

Мне нравится, когда публика кричит, это придает тебе уверенности, и ты очень счастлив. Так что я горжусь собой, и у меня замечательная команда. Это потрясающе Тара Бабулфат шведская дзюдоистка

На вручении медалей присутствовал заместитель секретаря Совета Безопасности Азербайджанской Республики Мадат Гулиев.

Альберто Гайтеро Мартин из Испании в весовой категории до 66 кг продемонстрировал свои высочайшие навыки работы в партере, дважды освободив ногу и удерживая Дайки Буба из Франции.

Медали победителям вручил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

Во многих странах в этом регионе очень хорошая атмосфера, и мне нравится бороться здесь - я боролся здесь много лет, и это моя первая медаль в Баку Альберто Гайтеро Мартин испанский дзюдоист

В финале категории до 52 кг сразились суперзвезды Одетте Джуффрида и Диёра Келдиёрова.

В упорной борьбе сильнее все же оказалась узбекская дзюдоистка, победив итальянку за счет ваза-ари и завоевав свой 5-й Большой шлем.

Медаль ей вручила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева.

На протяжении всего дня зрители наблюдали за тем, как азербайджанская команда демонстрировала свои захватывающие навыки, результатом чего стала бронзовая медаль Балабая Агаева в категории до 60 кг.

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С нетерпением ждем нового дня дзюдо высочайшего уровня в субботу!