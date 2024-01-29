Гран-при Португалии по дзюдо: россияне завоевали 8 медалей

By Euronews

Российские дзюдоисты, которые выступали на Гран-при Португалии в нейтральном статусе, завоевали 8 медалей, в том числе - 4 золотые. 3 награды им принес последний день соревнований

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В заключительный день первого в этом году турнира Мирового тура по дзюдо - Гран-при Португалии - на арену вышли тяжеловесы.

А перед началом соревнований юные спортсмены смогли пообщаться со знаменитой местной дзюдоисткой Барбарой Тиму.

В категории до 90 кг турецкий дзюдоист Михаэль Жганк сразился с Кленом Кристофером Кальюлайдом из Эстонии. Поединок получился очень упорным, и победителя удалось определить только после подсчета штрафных баллов. Золото досталось Турции.

Медали вручил член Координационного комитета директоров Междуанродной федерации дзюдо и президент Ассоциации дзюдо Израиля Моше Понти.

"Я немного погулял в центре города, мне нравится страна, нравится погода, и я просто чувствую себя очень хорошо", - поделился Жганк.

В весе до 78 кг Анна Монта Олек из Германии завоевала свою вторую золотую медаль на Гран-при - фантастическое начало 2024 года!

В схватке с Меткой Лобник она провела блестящую контратаку, уложила соперницу на ковер и удержанием обеспечила себе первое место на пьедестале.

Награды вручила судья-супервайзер, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Тина Трстеняк.

"Мне здесь очень понравилось, призалась победительница. - Зимой здесь очень тепло, и это здорово, а еще мой тренер отсюда родом, так что победить здесь - это нечто особенное".

В категории до 100 кг соревнования выиграл Матвей Каниковский, заработав ваза-ари в последние 20 секунд благодаря великолепному приему.

Его наградил директор по обучению и тренерской работе Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа.

В весе свыше 78 кг свое первое золото Гран-при завоевала Хилал Озтюрк из Турции. В поединке против Мики Мукуноки из Японии чемпионский титул Гран-при Португалии ей принесла оценка ваза-ари.

Медаль ей вручила член спортивной комиссии Международной федерации дзюдо, трехкратный чемпионка мира Юри Альвеар.

И в категории свыше 100 кг действующий чемпион мира Инал Тасоев уже в самом начале финального поединка с Ким Мин Чоном заработал иппон, проведя эффектный бросок ути-мата.

Медали вручил президент Португальской федерации дзюдо Серджиу Пина.

Российские спортсмены были допущены к участию в Гран-при Португалии в Одивелаше в нейтральном статусе и завоевали 8 медалей, в том числе - 4 золотые.

Через неделю нас ждет культовый турнир "Большого шлема" в Париже.