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Число погибших в Газе превысило 29 тысяч (Минздрав сектора)

В секторе Газа продолжаются бои
В секторе Газа продолжаются бои Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Израиль дал ХАМАС срок до начала Рамадана для возвращения заложников. В противном случае ЦАХАЛ войдёт в Рафах.

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По данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, число погибших в секторе в результате израильского наступления палестинцев достигло 29 000 и продолжает расти. Это знаменует собой ещё одну мрачную веху в разрушительной военной кампании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать наступление до полной победы над ХАМАС после нападения боевиков на израильские общины 7 октября. Он также заявил, что если оставшиеся израильские заложники не будут освобождены к началу Рамадана, то войска ЦАХАЛ войдут в южный город Рафах, где собрались более половины из 2,3 млн жителей Газы, бежавших от боевых действий.

Израильские военные опубликовали видео от 7 октября, на котором видно, как предположительно двоих детей с их матерью ведут по улицам города Хан-Юниса после похищения из кибуца. Это Шири Бибас и её сыновья. Кфир Бибас, захваченный в возрасте 9 месяцев, считается самым маленьким заложником. В ноябре хамасовцы заявили о гибели всех троих в результате израильской бомбардировки. Но эта информация не подтверждена.

Конфликт также привел к ежедневным перестрелкам между Израилем и ливанской группировкой "Хезболлах", поддерживающей ХАМАС. В понедельник израильские ВВС нанесли два удара по портовому городу Сидону, заявив, что целились в склад оружия.

По данным "Хезболлах" и Reuters, в результате израильских ударов по Ливану убиты более 170 боевиков группировки и почти три десятка мирных жителей. AFP сообщает о 40 погибших среди гражданского населения Ливана.

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