Удары по Рафаху и нападение в Израиле

Израиль продолжает наступление на юге сектора Газа. Генеральный секретарь ООН призывает к прекращению огня. Вооружённый палестинец совершил нападение в Ашдоде.

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Несмотря на международные призывы к сдержанности, в том числе со стороны президента США Джо Байдена, Израиль продолжает наступление на юге сектора Газа. Сообщается, что в результате авиаударов в городе Рафах погибли по меньшей мере 13 человек, семеро были членами одной семьи. Это произошло после того, как израильские войска совершили рейд на крупнейшую больницу региона.

Генеральный секретарь ООН вновь призвал к прекращению огня.

Рафах находится в центре всей операции по оказанию гуманитарной помощи, и сильное наступление на город будет иметь разрушительные последствия для находящихся там 1,5 млн палестинских мирных жителей, которые уже находятся на грани выживания. Я неоднократно призывал к немедленному и безоговорочному освобождению все заложников и гуманитарному прекращению огня. Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

"Рафах находится в центре всей операции по оказанию гуманитарной помощи, и сильное наступление на город будет иметь разрушительные последствия для находящихся там 1,5 млн палестинских мирных жителей, которые уже находятся на грани выживания. Я неоднократно призывал к немедленному и безоговорочному освобождению все заложников и гуманитарному прекращению огня".

Тем временем в Израиле совершено новое нападение: вооружённый палестинец открыл огонь по людям на автобусной остановке в городе Ашдод. По меньшей мере два человека были убиты, еще четверо получили ранения. Нападавший был застрелен вооруженным гражданским лицом.

Боевые действия продолжаются и вдоль границы Израиля с Ливаном. В городе Кирьят-Шмона в результате ракетного удара со стороны Хезболлах серьёзно повреждены дома. Военизированная шиитская организация назвала это "возмездием за израильские авиаудары", в результате которых погибли 10 мирных жителей Ливана.