ЦАХАЛ нанес удары по Рафаху и заявил об освобождении двух заложников

By Euronews

В результате серии ударов Израиля по Рафаху есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщают региональные СМИ. ЦАХАЛ заявил об освобождении двух заложников в ходе рейда в Рафах.

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Армия Израиля нанесла серию авиаударов по объектам палестинской группировки ХАМАС в Рафахе, на юге сектора Газа. Об этом заявили представители ЦАХАЛ. Региональные СМИ сообщили, что в результате ударов за последние дни погибли сто человек.

Мировое сообщество предупреждает Израиль о недопустимости наземной операции в Рафахе, где находятся сотни тысяч палестинцев. Однако Израиль настаивает, что эти действия жизненно важны для безопасности страны.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:"Мы действительно хотим добиться демилитаризации сектора. А это требует контроля безопасности и высшей ответственности за безопасность на всей территории к западу от реки Иордан, включая сектор Газа. Альтернативы этому в обозримом будущем нет. Мы говорим: это международному сообществу, президенту США, всем лидерам. Этому нет замены".

Президент США Джо Байден уже называл действия Израиля в секторе Газа "чрезмерными". В воскресенье он позвонил Нетаньяху и предупредил о недопустимости вторжения в Рафах без разработки четкого плана по обеспечению безопасности мирного населения. В гуманитарных организациях говорят, что эвакуация невозможна, поскольку людям некуда идти.

ХАМАС предупреждает о многочисленных жертвах в случае операции в Рафахе и подрыве переговоров об освобождении заложников.

На фоне сообщений об авиаударах по югу анклава, ЦАХАЛ заявил об освобождении двух израильских пленников в ходе рейда в Рафахе.