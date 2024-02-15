Экс-президент США должен предстать перед судом 25 марта по делу о предполагаемых денежных выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс. Дональд Трамп добивался отсрочки рассмотрения дела, чтобы вести предвыборную кампанию на президентских выборах этого года.

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Выйдя из здания суда в Нью-Йорке, бывший президент (традиционно для него) заявил, что это решение является вмешательством в выборы со стороны его оппонентов-демократов.

Дональд Трамп, бывший президент США:

"Они хотят поторопиться, потому что отчаянно хотят заполучить решение до выборов. Если это произойдет до выборов... это то, что им и нужно. Что будет после выборов - им уже всё равно. Они бы не стали всего этого затевать - ни за что! - если бы не я не баллотировался в президенты, и дела у меня не шли вы отлично".

В центре дела - обвинения в том, что Трамп заплатил большие суммы денег, чтобы скрыть истории о предполагаемых внебрачных связях с порноактрисой Сторми Дэниелс и еще одной женщиной.

Трамп отрицает, что нарушил закон. Бывший хозяин Белого дома сейчас замешан в параллельно нескольких других судебных разбирательствах - пытаясь одновременно выиграть номинацию от республиканцев, чтобы бороться с Джо Байденом в ноябре.

Если Дональд Трамп станет новым президентом США, то будет иметь возможность в ряде случаев амнистировать себя или прекратить разбирательства в отношении себя.