Трампу отказали в иммунитете от преследований

Дональд Трамп может предстать перед судом за действия во время и после своего президентства. Федеральная апелляционная комиссия отвергла его аргументы об иммунитет от судебных преследований. Во второй раз аргументы об иммунитете от преследований опровергнуты

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Дональд Трамп может предстать перед судом за действия во время и после своего президентства. Федеральная апелляционная комиссия отвергла его аргументы об иммунитет от судебных преследований. Во второй раз аргументы об иммунитете от преследований опровергнуты.

Федеральная апелляционная комиссия США постановила во вторник, что Дональд Трамп может предстать перед судом по обвинениям в намерении отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Второй раз за многие месяцы отвергнуты аргументы экс-главы Белого дома об иммунитете от судебного преследования. А это значит, что он может быть привлечён к ответственности за действия во время своего президентства и в преддверии 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий. Но это также создает основу для дополнительных апелляций со стороны экс- президента, которые могут дойти до Верховного суда США. Первоначально судебный процесс был назначен на март, но на прошлой неделе он был отложен, и судья не сразу назначил новую дату.

"Мы приходим к выводу, что интерес к уголовной ответственности, которого придерживаются как общественность, так и исполнительная власть, перевешивает потенциальные риски сдерживания действий президента и разрешения досадных судебных разбирательств", — заявили судьи.

Дата судебного разбирательства имеет огромные политические последствия, и лидер первичных республиканских выборов надеется отложить его до ноябрьского голосования.

Если Трамп победит президента Джо Байдена, он, вероятно, может попытаться использовать свое положение главы исполнительной власти, чтобы приказать новому генеральному прокурору прекратить федеральные дела, или он потенциально может попросить о помиловании для себя.

Апелляционный суд занял центральное место в споре об иммунитете после того, как в прошлом месяце Верховный суд заявил, что, по крайней мере, временно воздерживается от этого дела, отклонив просьбу специального прокурора Джека Смита быстро заняться этим вопросом и вынести скорейшее решение.

Юридически непроверенный вопрос, стоящий перед судом, заключался в том, могут ли бывшие президенты быть привлечены к ответственности после того, как они покинут свой пост за действия, предпринятые в Белом доме, связанные с их служебными обязанностями.

Верховный суд постановил, что президенты обладают иммунитетом от гражданской ответственности за официальные действия, а адвокаты Трампа уже несколько месяцев утверждают, что эта защита должна распространяться и на уголовное преследование.