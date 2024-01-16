Трамп вернулся в суд по делу о клевете

Жюри присяжных предстоит определить размер компенсации писательнице, обвинившей Трампа в сексуальном насилии.

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В Нью-Йорке открылся новый этап гражданского судебного процесса по еще одному делу, связанному с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Жюри присяжных предстоит определить размер компенсации, которую Трамп должен выплатить в качестве ущерба журналистке и писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей предпринимателя и политика в сексуальных домогательствах в период 1990-х годов, о чем она написала в книге, опубликованной в 2019 году. Тогда Трамп все обвинения отверг, а также допустил ряд резких высказываний в адрес писательницы, после которых Элизабет Джин Кэрролл обратилась в суд, обвинив Трампа в клевете.

В мае прошлого года суд присяжных постановил, что Трамп должен выплатить пять миллионов долларов за сексуальное насилие в 1996 году и клевету в 2022 году.

Трамп подал подал апелляцию и не выплатил ничего из этой суммы.

Один вопрос, который не был решен в ходе первого судебного разбирательства, - сколько Трамп должен заплатить за комментарии, сделанные им в адрес Кэрролла, когда тот еще был президентом Определение этой суммы станет единственной задачей нового жюри.

Поскольку процесс сосредоточен только на том, сколько Трамп должен Кэрролл, судья предупредил Трампа и его адвокатов, что они не могут говорить присяжным то, что он говорил во время предвыборной кампании или в других местах, например, утверждать, что она лгала о нем, чтобы продвинуть свои мемуары.

По словам судьи, Трампу и его адвокатам запрещено выдвигать любые аргументы, противоречащие решению суда о том, что "мистер Трамп с действительным злым умыслом солгал о сексуальном нападении на мисс Кэрролл".

80-летняя Кэрролл планирует дать показания об ущербе, нанесенном ее карьере и репутации в результате публичных заявлений Трампа. Она требует 10 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба и еще миллионы в качестве штрафных санкций.