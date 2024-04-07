Лидеры ЕНП на конференции в Афинах поддержали "Новую демократию"

Вместе на выборы за единую Европу! Фон дер Ляйен выступила на конференции партии "Новая демократия"

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Европа подвергается нападкам как изнутри, так и извне, заявила в воскресенье Урсула фон дер Ляйен. Выступая на конференции греческой правящей консервативной партии "Новая демократия", глава Еврокомиссии, которая надеется на переизбрание в июне этого года, сказала, что в нынешних условиях нет возврата к наивности.

Урсула фон дер Ляйен привела доводы и в пользу общей европейской обороны:

"Нам необходимо ускорить механизм расходов на европейскую оборону на коллективной основе. Но так же, как война в Европе не осталась в прошлом, оборонное сотрудничество должно стать знаком будущего в Евросоюзе".

Корреспондент euronews Семела Тухтиду передает из Афин:

"Лидерство ЕНП (Европейской Народной Партии) на конференции "Новой демократии" в Афинах было отнюдь не косвенным. Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса хвалят как одного из самых успешных лидеров ЕНП и как пример того, каким образом можно победить популистов".

Ранее вице-президент Комиссии ЕС Маргаритис Схинас заявил, что Европе нужны "Кириакос и Урсула, а не друзья Путина". Со своей стороны президент Кипра Никос Христодулидис поблагодарил Грецию, поскольку без ее поддержки его страна не стала бы членом ЕС ровно 20 лет назад. Закрывая конференцию, Кириакос Мицотакис призвал к борьбе с дезинформацией, чтобы ложь не была частью предвыборной кампании, и обрушился с критикой на оппозицию как правую, так и левую.