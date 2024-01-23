Греция: законопроект о легализации однополых браков вызывает острые споры

By Euronews

В Греции намерены узаконить однополые браки без распространения права на родительство посредством суррогатного материнства.

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Вопрос о легализации однополых браков разделил общество Греции еще до того, как правительство представило соответствующий законопроект. Одни называют его шагом к большему равноправию, другие - атакой на традиционные семейные ценности.

Пенни и ее подруга хотят вступить в брак и завести детей. Но пара, судя по всему, не сможет воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. Единственный шанс для них - усыновление.

Пенни Моисиаду:"Усыновление — прекрасный поступок. Я выступаю за усыновление, но при других обстоятельствах. Если бы я была одна, и не смогла бы иметь ребенка, я бы хотела прибегнуть к усыновлению. Однако, поскольку у меня есть партнерша, есть и возможность завести собственного ребенка. Почему должна существовать эта дискриминация? Если вы вступаете в брак, то меняется процедура, меняется менталитет. Но, что именно меняется? Почему я не могу растить ребенка? До брака у меня было это право, а теперь нет?"

Аналогичный запрет будет действовать и для однополых мужских пар, желающих иметь детей. Речь идет о том, что они не смогут стать родителями через суррогатных матерей. Впрочем, если они найдут суррогатную мать и ребенок родится за границей, он будет признан в Греции. Константинос Пантос — акушер-гинеколог и глава Греческого общества репродуктивной медицины. Он считает, что государство должно предпринимать очень четкие и разумные шаги.

Константинос Пантос, акушер-гинеколог:"Я считаю, что все должно делаться по правилам и нормам, вместо того, чтобы вынуждать эти пары искать лазейки в законах. Например, замужние женщины-лесбиянки могут завести детей, воспользовавшись одной из этих лазеек. Как? Расстаться, прийти в репродуктивный центр, родить ребенка уже в качестве одинокой женщины, а затем снова выйти замуж".

Фэй Дулгери, Euronews:"Правительство заявляет, что продвигает равенство в браке в соответствии со своим предвыборным обещанием положить конец дискриминации. Общественные дебаты в самом разгаре. Их участники обсуждают политические, социальные, этические и правовые аспекты проблемы".