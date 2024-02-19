Чешские фермеры присоединяются к волне протестов. На польско-украинской границе заблокированы 6 КПП

Тракторные протесты настигли Прагу. Фермеры таким образом протестуют против национальной и европейской сельскохозяйственной политики. Продолжается блокирование пунктов пропуска на польско-украинской границе. Киев заявляет об "угрозе" национальной безопасности.

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Несколько тысяч фермеров собрались в понедельник в Праге, чтобы выразить своё недовольство экологическим курсом ЕС, "несправедливым", по их мнению, распределением субсидий и растущим бременем брюссельской бюрократии.

По сообщениям, более 500 тракторов замедлили движение в столице.

Недовольные требуют, чтобы правительство вышло из программы ЕС "Зелёный курс для Европы" и даже подготовили соответствующее письмо министру сельского хозяйства.

"Многие организаторы, к сожалению, вообще не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству, – сетует Марек Выборный, министр сельского хозяйства Чехии. – Надо понимать, что за этими протестами во многом стоят политические амбиции определённых кругов, и я сожалею об этом, потому что я бы предпочёл вести диалог с представителями фермеров и делать это за столом, а не на улице или площади".

Среди организаторов – Ассоциация независимых чешских профсоюзов в то время, как крупнейшие сельскохозяйственные организации дистанцировались от акции протеста.

Как сообщает "Радио Прага", власти обвинили двух лидеров движения в симпатиях к Кремлю. Местные СМИ отмечают, что на выставленной сельскохозяйственной технике развешаны чешские флаги и транспаранты, например, с таким лозунгом: "Мы – фермеры, мы не сторонники России или [премьер-министра Петра] Фиалы!".

Активисты планируют пробыть в Праге не менее двух дней. Вот что рано утром заявил Мило Малый, один из организаторов: "Мы едем сегодня в Прагу, чтобы выразить своё недовольство европейской политикой в отношении сельского хозяйства. Мы выступаем с теми же требованиями, что и в других странах Европы. Нам не нравится "Зелёная сделка", нам не нравится её реализация, которая, по сути, является крайне ограничительной и даже губительной для нас".

Накануне польские фермеры, выступающие против беспошлинного ввоза украинской агропродукции, полностью заблокировали движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Ягодин – Дорохуск", а также пытались помешать движению поездов, вмешалась польская полиция. Протестную акцию поддержали дальнобойщики и шахтёры.

"Вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор границу не пересёк ни один грузовик", – утверждают таможенники.

По последним данным Государственной пограничной службы Украины, на границе с Польшей в пробках стоят около 3000 фур. Из девяти КПП работают только три.

В понедельник министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал блокирование границы "угрозой безопасности" во время войны.

"Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для разжигания искусственного конфликта между нашими странами", – добавил чиновник.