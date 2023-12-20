By Euronews

Европа опасается "огромного риска террористических атак" в рождественский период из-за последствий войны между Израилем и ХАМАС. В последние недели континент охватил тревожный всплеск исламофобских и антисемитских инцидентов.

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5 декабря, через несколько дней после смертоносного нападения с ножом в Париже, комиссар Европейского союза по внутренним делам Ильва Йоханссон призвала страны-члены усилить меры безопасности, предупредив, что риски связаны с "поляризацией", которую война в Газе "вызывает в нашем обществе".

Европейская комиссия выделила 30 миллионов евро на укрепление безопасности в уязвимых районах, уделяя особое внимание местам отправления религиозных обрядов.

"Когда в Газе вспыхивает конфликт между Израилем и палестинцами, всегда происходит всплеск антисемитских инцидентов", — пояснил д-р Джонатан Бойд, исполнительный директор Института исследований еврейской политики в Лондоне.

Инциденты и нападения по всей Европе

В ноябре Французский совет мусульманского культа сообщил, что получил десятки писем с угрозами и оскорблениями, а после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 14 мечетей подверглись актам вандализма.

По данным полиции, в Лондоне число преступлений на почве исламофобии увеличилось на 140 %.

С 7 октября по всей Европе было зафиксировано множество подобных актов. "Мы глубоко обеспокоены подобными событиями и выражаем солидарность с нашими согражданами-мусульманами", - написали 29 ноября представители 10 стран ЕС.

Тем временем участились и антисемитские нападения и инциденты.

Только за вторую неделю октября Министерство внутренних дел Франции зафиксировало более тысячи антисемитских актов, в результате чего были произведены сотни арестов. В том же месяце британская организация Community Security Trust (CST), занимающаяся защитой еврейской общины, сообщила о самом большом количестве подобных нападений за всю историю наблюдений.

Министерство по делам диаспоры Израиля сообщило об ошеломляющем росте в 500% числа антисемитских инцидентов в мире за первые три недели конфликта. По данным министерства, в Германии, Франции и Великобритании произошел наибольший всплеск инцидентов с применением насилия, осквернением кладбищ, преследованиями и угрозами в адрес местных еврейских общин.

В ноябре МИД Франции обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела, так как звезды на домах в Париже, по данным расследования полиции, появились с подачи пророссийского бизнесмена.

Амихай Шикли, министр по делам диаспоры Израиля, сказал Euronews, что они особенно внимательно следят за тем, что происходит в социальных сетях.

"Мы должны признать, что на социальных платформах очень долгое время распространялась и оставалась бесконтрольной ненависть", - сказала Катарина фон Шнурбейн, координатор ЕС по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни.

Запреты на пропалестинские собрания

В нескольких странах власти запретили митинги в поддержку палестинских территорий.

Так произошло в Германии, где власти сослались на "непосредственную опасность" того, что собрания приведут к "подстрекательству, антисемитским лозунгам" и "прославлению насилия".

"Немецкая полиция патрулирует нас, обыскивает наши дома, допрашивает нас, проводит расовую идентификацию", - заявил житель Берлина Маджед Абусалама, соучредитель организации Palestine Speaks.

Телеканал Euronews обратился в полицию Берлина, которая ответила: "Цвет кожи, происхождение, религия, национальная или этническая принадлежность человека не являются основанием для уголовного расследования, мер по предотвращению опасности или проверки вида на жительство. Полицейские меры в основном основываются не на внешнем виде людей, а на их поведении".