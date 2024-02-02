Российский ракетный катер "Ивановец" на дне – ГУР

Украина отчиталась об уничтожении ещё одного российского корабля в оккупированном Крыму. Россия комментариев не давала. Киев добивается от Москвы передачи тел пленных, предположительно, погибших в катастрофе Ил-76.

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Украинская служба разведки опубликовала видео, на котором, предположительно, запечатлена атака морских дронов на российский ракетный катер "Ивановец" в аннексированном Крыму.

Как сообщили в Киеве, корабль, на котором штатно служат более 40 человек, был потоплен. По данным украинских СМИ, российская поисково-спасательная операция в районе бухты Донузлав, на западе полуострова, "не увенчалась успехом". Москва пока не признала потерю катера и не подтвердила, есть ли жертвы или пострадавшие.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что уничтоженный в результате спецоперации "Ивановец" – одна из тех единиц, из которых "состоит боевое ядро Черноморского флота РФ".

ГУР: Россия не передаёт тела погибших на борту Ил-76

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Россия отказывается передавать тела военнопленных, которые, как утверждается, погибли в авиакатастрофе под Белгородом, несмотря на запрос Украины.

В разведке сообщили, что статус 65 солдат не изменился, официально они по-прежнему считаются пленными, а не погибшими.

Кремль обвиняет ВСУ в том, что они преднамеренно сбили Ил-76 24 января, используя американские ракеты "Патриот". Киев выражает сомнения в российской версии, хотя и не опровергает обвинения напрямую.

Эвакуация жителей прифронтовых районов

В ООН заявили, что недавний российский удар по Херсону затронул, среди прочих целей, гуманитарный центр, управляемый местной НКО. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подчеркнул, что "несмотря на трудности, связанные с работой в прифронтовых районах, гуманитарные организации продолжают оказывать помощь", в нескольких регионах Украины, включая Донбасс.

Так, в Угледаре, Марьинке и Курахове возобновилась эвакуация на фоне продолжающихся там боёв и обстрелов.