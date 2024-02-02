EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Российский ракетный катер "Ивановец" на дне – ГУР

Военная разведка Украина утверждает, что потопила ракетный катер "Ивановец" ЧФ России.
Военная разведка Украина утверждает, что потопила ракетный катер "Ивановец" ЧФ России. Авторское право ГУР МОУ
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Украина отчиталась об уничтожении ещё одного российского корабля в оккупированном Крыму. Россия комментариев не давала. Киев добивается от Москвы передачи тел пленных, предположительно, погибших в катастрофе Ил-76.

РЕКЛАМА

Украинская служба разведки опубликовала видео, на котором, предположительно, запечатлена атака морских дронов на российский ракетный катер "Ивановец" в аннексированном Крыму. 

Как сообщили в Киеве, корабль, на котором штатно служат более 40 человек, был потоплен. По данным украинских СМИ, российская поисково-спасательная операция в районе бухты Донузлав, на западе полуострова, "не увенчалась успехом". Москва пока не признала потерю катера и не подтвердила, есть ли жертвы или пострадавшие. 

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что уничтоженный в результате спецоперации "Ивановец" – одна из тех единиц, из которых "состоит боевое ядро Черноморского флота РФ". 

ГУР: Россия не передаёт тела погибших на борту Ил-76

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Россия отказывается передавать тела военнопленных, которые, как утверждается, погибли в авиакатастрофе под Белгородом, несмотря на запрос Украины.

В разведке сообщили, что статус 65 солдат не изменился, официально они по-прежнему считаются пленными, а не погибшими.

Кремль обвиняет ВСУ в том, что они преднамеренно сбили Ил-76 24 января, используя американские ракеты "Патриот". Киев выражает сомнения в российской версии, хотя и не опровергает обвинения напрямую.

Эвакуация жителей прифронтовых районов

В ООН заявили, что недавний российский удар по Херсону затронул, среди прочих целей, гуманитарный центр, управляемый местной НКО. Официальный  представитель генсека Стефан Дюжаррик подчеркнул, что "несмотря на трудности, связанные с работой в прифронтовых районах, гуманитарные организации  продолжают оказывать помощь", в нескольких регионах Украины, включая Донбасс.

Так, в Угледаре, Марьинке и Курахове возобновилась эвакуация на фоне продолжающихся там боёв и обстрелов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Одобрен 50-миллиардный пакет помощи Евросоюза Украине

Елена Зеленская: Украина будет бороться за каждого похищенного Россией ребенка

Евросоюз не справляется с поставкой боеприпасов Украине вовремя

Крым ООН военнопленные Вторжение России в Украину Чёрное море Беспилотники