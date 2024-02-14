Россия усилила атаки на украинские города, гибнут женщины и дети

МВД Украины сообщает, что российские удары по городам умножились. В Селидове погибли ребёнок и беременная женщина. В Харьковской области после взрыва склада предотвращено попадание нефти в водопровод
Среди трёх погибших в результате последних российских ударов по городу Селидово в Донецкой области были ребенок и беременная женщина Ещё 12 человек получили ранения в результате попадания ракет в больницу и дома. Об этом сообщает МВД Украины.
Инфраструктура страны также подверглась нападению. Из Харьковской области сообщают, что предотвращено попадание нефти в систему водоснабжения после взрыва склада.
По данным властей, Россия интенсифицировала атаки. Поступают сообщения о том, что российские военные перерезали основную линию снабжения украинской армии в Авдеевке через Индустриальный проспект. Но оперативного окружения Авдеевки пока нет, ВСУ могут обеспечить снабжение через две второстепенные дороги.
Сообщается об ударе по российскому кораблю "Цезарь Куников" у побережья Крыма. Украинские источники утверждают, что он затонул - Москва атаку не комментировала.
По мере усиления российских атак украинские волонтеры создают подземные убежища для солдат в прифронтовых городах Донецкой области. ВСУ стремится сохранить боевой дух под продолжительным давлением со стороны России.
Министр иностранных дел Великобритании стремится заручиться поддержкой региональных союзников Украины. Визит Дэвида Кэмерона в Болгарию и другие страны направлен на увеличение военного производства для помощи Украине.