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Россия усилила атаки на украинские города, гибнут женщины и дети

Люди скорбят над гробами семьи, погибшей в результате пожара, вызванного ударом российского беспилотника по их дому в жилом квартале в Харькове, Украина, 12 февраля
Люди скорбят над гробами семьи, погибшей в результате пожара, вызванного ударом российского беспилотника по их дому в жилом квартале в Харькове, Украина, 12 февраля Авторское право Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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МВД Украины сообщает, что российские удары по городам умножились. В Селидове погибли ребёнок и беременная женщина. В Харьковской области после взрыва склада предотвращено попадание нефти в водопровод

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Среди трёх погибших в результате последних российских ударов по городу Селидово в Донецкой области были ребенок и беременная женщина Ещё 12 человек получили ранения в результате попадания ракет в больницу и дома. Об этом сообщает МВД Украины.

Инфраструктура страны также подверглась нападению. Из Харьковской области сообщают, что предотвращено попадание нефти в систему водоснабжения после взрыва склада. 

По данным властей, Россия интенсифицировала атаки. Поступают сообщения о том, что российские военные перерезали основную линию снабжения украинской армии в Авдеевке через Индустриальный проспект. Но оперативного окружения Авдеевки пока нет, ВСУ могут обеспечить снабжение через две второстепенные дороги. 

Сообщается об ударе по российскому кораблю "Цезарь Куников" у побережья Крыма. Украинские источники утверждают, что он затонул - Москва атаку не комментировала.

Можно отметить, что противник не сбавляет обороты, продолжает терроризировать мирное население правобережья, продолжает штурмовые действия на левом берегу и на этот раз увеличил количество попыток до пяти. То есть очевидно, что, не добившись успеха, они все равно продолжают штурм.
Наталья Гуменюк
представитель министерства обороны Украины

По мере усиления российских атак украинские волонтеры создают подземные убежища для солдат в прифронтовых городах Донецкой области. ВСУ стремится сохранить боевой дух под продолжительным давлением со стороны России.

Министр иностранных дел Великобритании стремится заручиться поддержкой региональных союзников Украины. Визит Дэвида Кэмерона в Болгарию и другие страны направлен на увеличение военного производства для помощи Украине.

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