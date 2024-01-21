Украина нанесла массированный удар беспилотниками по западным регионам России

By Euronews

Украинские силы нанесли мощный удар дронами по ряду объектов на западе России. В Усть-Луге - взрывы в морском порту, в Туле - на оборонном заводе

РЕКЛАМА

Украинские силы в ночь на воскресенье атаковали ряд объектов в западных регионах России с помощью беспилотников.

В Курской области местные власти сообщили, что в результате обстрела с украинской стороны было повреждено здание школы. Позже губернатор области рассказал, что была повреждена электроподстанция. Это лишило электричества несколько деревень и вызвало гидравлический удар в линиях горячего водоснабжения, питающихся от подстанции, в результате чего 17 зданий в городе Железногорске остались без отопления.

Взрывы были слышны и видны в промышленном городе Тула, расположенном примерно в 180 км к югу от Москвы.

Местные жители сообщают о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе города, где находится оборонный завод "Щегловский вал", на котором производят в том числе ЗПРК "Панцирь-С".

Российские СМИ сообщают, что несколько украинских БПЛА были сбиты над Брянской, Курской и Смоленской областями. А на севере Ленинградской области из-за двух взрывов загорелся морской угольный терминал.

Обстрел рынка в Донецке: 13 погибших

Власти оккупированного Россией Донецка сообщили, что по меньшей мере 13 человек погибли, еще 10 получили ранения в воскресенье при обстреле рынка в микрорайоне Текстильщик со стороны Вооруженных сил Украины.

Украинские СМИ, в свою очередь, сообщают о серии российских обстрелов различных регионов Украины, в частности, об ударе по Гуляйполю в Запорожской области, где были повреждены несколько зданий. Более 30 обстрелов было зафиксировано накануне только в Сумской области.

ISW: Российские войска захватили село Крахмальное в Харьковской области

По данным Института изучения войны (ISW), 20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крахмальное.

Геолокационные изображения, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские войска захватили Крахмальное, которое находится в 20 км к северо-западу от Сватово, говорится в отчете аналитического центра. Российские военные блогеры ранее утверждали, что украинские войска отошли с позиций вблизи населенного пункта.

Кроме этого, геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на восток от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Также российские войска продвинулись на юго-запад от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска продвинулись в небольшой лесополосе к северо-западу от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

Военные аналитики фиксируют, что российские войска совершили незначительное продвижение в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают ограниченные российские достижения к юго-востоку от Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки).

В то же время российские удары по инфраструктуре Украины этой зимой не столь масштабны, как год назад. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в субботу, что электросетевая система страны "сохраняется в целостности" и имеет все необходимые ресурсы, чтобы дожить до конца холодов без отключений.

Зеленского пугают заявления Трампа

Тем не менее, Киев по-прежнему нуждается в иностранной помощи. Эксперты Белого дома утверждают, что Украина может проиграть войну в течение нескольких месяцев, если не недель, если США не найдут способ возобновить свою помощь.

Опасения связаны с возможным возвращением на пост президента Дональда Трампа, который подтвердил свои шансы после победы на кокусах в Айове. Трамп утверждает, что способен остановить войну за 24 часа.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена и политика в Киев, чтобы узнать детали этого плана: "Если вы сможете остановить войну за 24 часа, я думаю, это достаточная причина, чтобы приехать".

Однако украинский лидер подчеркнул, что считает план Трампа опасным, поскольку "он будет принимать решения самостоятельно, без нас".