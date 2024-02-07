Украина под российским обстрелом: в Киеве 4 погибших

By Euronews

4 человека погибли, 35 получили ранения в результате российского обстрела украинской столицы утром 7 февраля

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По меньшей мере 4 человека стали жертвами российского ракетного удара по Киеву утром 7 февраля, еще 35 получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что под завалами поврежденных зданий могут быть люди.

Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб... Posted by Володимир Зеленський on Wednesday, February 7, 2024

Очевидцы говорят, что слышали как минимум четыре мощных взрыва, один из них произошел в центре города.

В Голосеевском районе из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, 8 - спасены, 12 - получили травмы.

Мэр города Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением, а также перебоях с электричеством. В Днепровском районе обломки сбитой ракеты повредили две высоковольтных линии и магистраль теплоснабжения.

Под обстрелом - вся Украина

​​​​​​Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Киеве, а также Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.

По данным пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ, "в начале суток 7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения - ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. В целом Россия применила 64 средства воздушного нападения".

В Николаевской области поврежден объект инфраструктуры. Там произошло возгорание технического сооружения, которое уже локализовано. Без света в городе остались сотни потребителей.

В Харьковской области пострадала инфраструктура нескольких предприятий, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

В Харькове повреждены электросети, в результате обесточены около тысячи потребителей. Также подстанция компании "Укрэнерго" обесточена в Купянском районе Харьковской области.

В городе Дрогобыче Львовской области частично обрушилось здание промышленного объекта.

Вместе с тем в "Укрэнерго" заявили, что утренняя ракетная атака России не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы страны.