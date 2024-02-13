Зеленский поблагодарил Сенат США за одобрение пакета помощи Украине

Владимир Зеленский поблагодарил американских сенаторов за поддержку законопроекта по оборонным расходам, предусматривающего помощь для Украины в размере $60 млрд.

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Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за поддержку законопроекта, предусматривающего помощь для Украины в размере $60 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский с удовлетворением отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов. Зеленский поблагодарил всех законодателей и, в частности, лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла за принятое решение, которое в Киеве ждали уже давно.

Это решение, ради которого мы упорно трудились. Решение, которого ждали не только мы, но и многие другие страны, особенно в Европе. Мир ждет, чтобы американское руководство оставалось стойким и помогало защищать жизни и свободу. Это придает нам уверенности и мотивации. Владимир Зеленский президент Украины

Выделенная сумма предназначена для приобретения оборонной техники американского производства, включая боеприпасы и системы ПВО. Более 7 млрд — это помощь, которая, как написал Зеленский в социальных сетях, поможет "спасти человеческие жизни от российского террора".

Но для вступления документа в силу необходимо согласие и нижней палаты конгресса - Палаты представителей. А в ней республиканцы составляют большинство. Среди них немало сторонников Дональда Трампа , который считает, что конгресс не должен принимать законопроект.