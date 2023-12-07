EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Сенат США заблокировал помощь Украине

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк, беседует со СМИ после обеда по вопросам демократической политики в Сенате во вторник, 5 декабря 2023
Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк, беседует со СМИ после обеда по вопросам демократической политики в Сенате во вторник, 5 декабря 2023 Авторское право Stephanie Scarbrough/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Сенат США заблокировал помощь Украине и Израилю из-за спора по поводу иммиграции.

РЕКЛАМА

Военная поддержка Киева оказалась заложником политических разногласий в США, когда сенаторы-республиканцы заблокировали запрос Белого дома на 106 млрд долларов в виде чрезвычайной помощи, прежде всего для Украины и Израиля.

Республиканцы настаивали на том, чтобы это было связано с масштабными реформами в области иммиграции и предоставления убежища в США. Они недовольны отсутствием действий правительства в отношении примерно 10 000 мигрантов, пересекающих границу из Мексики ежедневно.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер разъяснил опасность таких действий:

"Если республиканцы в сенате в ближайшее время не отнесутся серьезно к пакету мер по национальной безопасности, Владимир Путин пройдет через Украину и Европу.
Чак Шумер
лидер демократического большинства в сенате США

За несколько часов до голосования Владимир Зеленский по видеосвязи призвал лидеров G7 продолжать эффективно противостоять России. Президент Украины  сказал, что Путин надеется на то, что в следующем году консолидация свободного мира рухнет.

Европейский Союз и США предоставили Украине большую часть помощи с момента вторжения России.

Вашингтон только что подписал предоставление помощи в виде пакета вооружений на сумму 175 млн долларов. Но это уже было согласовано ранее.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Сенат США одобрил законопроект, отменяющий потолок госдолга

Сенат США принял "решающий законопроект" Джо Байдена

Сенат США заблокировал законопроект, который мог закрепить право на аборт в федеральном законе

Конгресс США США Сенат США Владимир Зеленский Война в Украине