By Euronews

Сенат США заблокировал помощь Украине и Израилю из-за спора по поводу иммиграции.

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Военная поддержка Киева оказалась заложником политических разногласий в США, когда сенаторы-республиканцы заблокировали запрос Белого дома на 106 млрд долларов в виде чрезвычайной помощи, прежде всего для Украины и Израиля.

Республиканцы настаивали на том, чтобы это было связано с масштабными реформами в области иммиграции и предоставления убежища в США. Они недовольны отсутствием действий правительства в отношении примерно 10 000 мигрантов, пересекающих границу из Мексики ежедневно.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер разъяснил опасность таких действий:

"Если республиканцы в сенате в ближайшее время не отнесутся серьезно к пакету мер по национальной безопасности, Владимир Путин пройдет через Украину и Европу. Чак Шумер лидер демократического большинства в сенате США

За несколько часов до голосования Владимир Зеленский по видеосвязи призвал лидеров G7 продолжать эффективно противостоять России. Президент Украины сказал, что Путин надеется на то, что в следующем году консолидация свободного мира рухнет.

Европейский Союз и США предоставили Украине большую часть помощи с момента вторжения России.

Вашингтон только что подписал предоставление помощи в виде пакета вооружений на сумму 175 млн долларов. Но это уже было согласовано ранее.