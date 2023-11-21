By Euronews

Германия продолжит помогать Украине в войне с Россией, заверил посетивший украинскую столицу министр обороны ФРГ. Киев опасается, что в условиях наступающей зимы ВСУ останутся без военной помощи, т. к. внимание международного сообщества сместилось на Ближний Восток.

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В Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны Германии. Борис Писториус посетил украинскую столицу на следующий день после того, как там принимали его американского коллегу. Ллойд Остин пообещал, что США выделит новый пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов.

Берлин, второй по величине поставщик вооружений Киеву после Вашингтона, тоже стремится дать заверения украинским властям в том, что его поддержка не будет ослабевать, несмотря на смещение акцента на войну на Ближнем Востоке.

Борис Писториус, министр обороны ФРГ:

"Я снова здесь, прежде всего для того, чтобы пообещать нашу поддержку в дальнейшем, но ещё для того, чтобы подтвердить прочную связь и выразить нашу солидарность, а также восхищение мужеством, отвагой украинцев, их борьбой, которая ведётся здесь и обходится дорогой ценой".

Известно, что во вторник ожидается прибытие в Киев и президента Европейского Совета Шарля Мишеля. ЕС также хочет показать, что украинский вопрос в той же степени актуален для стран блока, несмотря на разгоревшийся конфликт между Изралем и ХАМАС.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленскийопубликовал заявление, приуроченное к 10-летней годовщине Евромайдана.

"Первая победа в сегодняшней войне одержана. Победа над безразличием. Победа мужества. Победа Революции достоинства", - говорится в нём.

Тем временем ВСУ удерживают недавно завоёванные позиции на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области, отражая атаки российских войск на нескольких направлениях.

Командир подразделения РСЗО:

"Трудно добираться до огневой позиции, а потом так же трудно уйти, когда мы завершаем работу. Сейчас там грязь, потом будет снег, и люди, к сожалению, мерзнут и болеют".

Первый снег выпал в восточных регионах страны, предвещая наступление второй зимы на передовой.

Украинский военный, водитель РСЗО:

"Одежда приходит в негодность за три-четыре месяца, поэтому приходится самим покупать новую или носить то, что есть. Мы её покупаем, хотим, чтобы было тепло, поэтому тратим свои деньги. Кто-то говорит, что мы много зарабатываем, но нам нужно обеспечивать себя и свою семью".