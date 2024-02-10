By Euronews

ООН призывает защитить мирных жителей в Рафахе на фоне подготовки наступления ЦАХАЛ. В Израиле заявляют, что этот город на границе с Египтом является последним оплотом ХАМАС

РЕКЛАМА

По меньшей мере 28 человек погибли в субботу в результате обстрелов израильской армией города Рафах на юге сектора Газа. Десятки людей получили ранения.

Ранее представители целого ряда международных организаций призвали защитить мирных жителей в Рафахе.

ООН и другие гуманитарные организации делают все возможное, чтобы помочь мирным жителям Газы, но они будут беспомощны в случае наземного наступления Израиля на город Рафах, сказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он предупредил, что интенсивные бои в городе, в котором сейчас находятся почти 1,5 миллиона палестинцев, почти половина всего населения Газы, превратятся в кровавую бойню.

Стефан Дюжаррик, представитель генерального секретаря ООН: "Мы пытаемся обеспечить гражданских лиц питанием. Мы стараемся, чтобы гражданские лица были одеты, чтобы они получали медицинскую помощь, чтобы им было сухо и тепло. Но для нас практически невозможно защитить их от танкового огня, от артиллерийских снарядов и так далее. И мы все видим, что происходит сейчас".

Ранее в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным разработать план эвакуации гражданских лиц из Рафаха до начала наступления. Эксперты ООН отмечают, что жителям Газы больше некуда идти. Они оказались у границы с Египтом именно потому, что это было самое безопасное место в анклаве.

В Израиле заявляют, что этот город является последним оплотом ХАМАС.

Рафах переполнен AP/AP

Многие палестинцы, живущие сейчас в Рафахе, говорят, что не станут покидать свои земли даже в случае израильского нападения. Чтобы спасти свои жизни, им только и остается, что пересечь границу с Египтом. Египет уже предупредил Израиль, что подобный сценарий является "красной чертой" и приведет к аннулированию мирного соглашения.

На фоне ситуации во всем секторе Газа, а также потенциальных перебоев с поставками помощи через Рафах, Всемирная продовольственная программа предупредила, что всеобъемлющий голод может охватить регион уже в мае.