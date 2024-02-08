Война между Израилем и ХАМАС: ЦАХАЛ нанес удар по Рафаху

By Euronews

Израильские военные планируют наземное наступление на Рафах, куда бежали сотни тысяч жителей Газы. В ночь на четверг Рафах подвергся авиаудару. Погибли по меньшей мере 13 человек.

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Дипломатическая миссия госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток закончилась неудачей. Ему не удалось убедить израильское правительство рассмотреть предложение ХАМАС о прекращении огня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это предложение "безумным" и заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока группировка палестинских боевиков не будет разгромлена.

ЦАХАЛ продолжает боевые действия в Хан-Юнисе. Сообщается, что военные планируют наземное наступление на Рафах, куда бежали сотни тысяч жителей Газы. Ряд региональных СМИ заявляют, что в западных районах Рафаха операция уже началась.

Египет предупредил, что любые наземные действия в Рафахе или массовое перемещение людей через границу подорвет его мирный договор с Израилем.

В ночь на четверг в результате израильских авиаударов по пригороду Рафаха погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом рассказали в больнице, куда поступили тела.

Подконтрольный ХАМАС минздрав сектора Газа утверждает, что с момента начала израильской операции в анклаве погибли более 27 тысяч человек. Жертвами атаки ХАМАС на Израиль стали около 1200 человек. Десятки остаются в заложниках.