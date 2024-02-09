ООН, Египет и США обеспокоены ситуацией в Рафахе

By Euronews

Генсек ООН выразил обеспокоенность планами Израиля продолжить наступление на ХАМАС в Рафахе, где укрылись 1,5 миллиона палестинцев

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"Половина населения Газы сейчас зажата в Рафахе. Им некуда идти. У них нет домов, и у них нет надежды", - заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, выразив "особую тревогу" по поводу ситуации в этом городе на юге сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что наступление будет распространено и на Рафах, несмотря на то что ранее эта зона была объявлена "безопасной". По оценкам, убежище там нашли 1,5 миллиона человек.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что совокупных действий Израиля с октября уже может быть достаточно, чтобы квалифицировать их как военное преступление.

Фолькер Тюрк, верховный комиссар ООН по правам человека: "Масштабное уничтожение имущества, не оправданное военной необходимостью и осуществляемое незаконно и бессмысленно, представляет собой серьезное нарушение Четвертой Женевской конвенции и военное преступление. Израиль не представил четких причин для столь масштабного разрушения гражданской инфраструктуры".

В четверг Белый дом заявил, что не будет поддерживать крупные военные операции Израиля в Рафахе.

Накануне делегация ХАМАС отправилась в Египет для дальнейшего обсуждения возможного соглашения о прекращении огня. Предыдущее было отклонено Нетаньяху, несмотря на усилия госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее на этой неделе Египет предупредил Израиль, что возможный исход жителей Газы из Рафаха в Египет, если в городе начнется полномасштабная операция, приведет к аннулированию мирного соглашения между Египтом и Израилем. Каир дал понять, что неконтролируемая ситуация с беженцами - это красная черта.