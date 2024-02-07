Армия Израиля сообщила о гибели 31 заложника в секторе Газа

By Euronews

Израильская армия заявляет, что цели ее операции в Газе остаются неизменными, но признала, что с ее начала было убито более 30 заложников ХАМАС

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Израиль заявляет, что цели его операции в Газе по уничтожению боевиков ХАМАС и освобождению заложников, похищенных 7 октября, остаются неизменными. Но вернуть домой всех уже невозможно. Накануне израильские военные признали, что по меньшей мере 31 из 136 остававшихся в Газе заложников был убит с начала операции.

Представители ЦАХАЛ сообщили об этом родственникам тех, чья гибель была подтверждена. Рост числа жертв среди заложников усиливает давление на израильское правительство.

На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает дипломатические усилия по достижению прекращения огня. После переговоров в Каире и Дохе он направился в Израиль.

Блинкен подтвердил, что группировка ХАМАС положительно отреагировала на предложения по перемирию, разработанные США и Израилем и представленные на прошлой неделе.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Мы сейчас изучаем этот ответ, и завтра я буду обсуждать его с правительством Израиля. Предстоит еще много работы, но мы продолжаем верить, что соглашение возможно и действительно необходимо, и мы будем продолжать неустанно работать для его достижения".

Израильские военные заявляют, что за последние 24 часа они уничтожили десятки террористов в центральной и северной частях сектора Газа. Палестинские источники обвиняют ЦАХАЛ в нанесении ударов по Рафаху, городу, который ранее был объявлен израильскими военными безопасной зоной и куда бежали сотни тысяч палестинцев.