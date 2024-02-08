Уличные бои на окраинах Авдеевки

Армия РФ усиливает давление на Авдеевку, пытаясь перерезать логистические пути ВСУ. Западные аналитики подтверждают продвижение россиян в нескольких районах разрушенного города-спутника Донецка.

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Авдеевка на востоке Украины остаётся основным направлением для российской армии на фронте, сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки. В ведомстве отмечают, что за последние две недели российские войска, вероятно, перебросили дополнительные силы в район Авдеевки, усилив давление на украинские позиции вокруг города.

Ряд прокремлёвских военных блогеров утверждают, что армия РФ продвинулась на юг вдоль Железнодорожного переулка, на северо-западной окраине Авдеевки.

По заявлениям т. н. военкоров, Россия сейчас контролирует 18-20% территории города.

Россияне также продолжают наступать в юго-восточные районы города, где идут уличные бои. ВСУ контратакуют, чтобы сохранить свой основной маршрут снабжения – это улица Грушевского, оставшаяся украинская сухопутная линия связи, которая проходит к западу от коксохимического завода через северо-западную часть населённого пункта.

В обзоре британской разведки говорится, что за последние четыре недели по украинским позициям в Авдеевке с самолётов тактической авиации было выпущено около 600 управляемых боеприпасов.

5 февраля российские истребители увеличили число ударов управляемыми авиационными боеприпасами с 30 до 50 в день – это на 66% больше, чем за последние две недели.

При этом россияне вынуждены выбрасывать боеприпасы на дальность, что снижает их точность из-за сохраняющейся угрозы со стороны украинской ПВО.

Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этом районе в течение следующих нескольких недель, активно используя тактическую авиацию для поддержки своих усилий.