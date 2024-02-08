Российские силы атаковали дронами юг Украины

By Euronews

Силы РФ вновь нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины. В Одесской, Николаевской и Винницкой областях, по данным ВСУ, удалось сбить десять беспилотников.

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В ночь на четверг российские силы вновь атаковали Украину дронами. В Одесской, Николаевской и Винницкой областях , по данным ВСУ, удалось сбить десять беспилотников. В Николаеве зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре. Повреждения получили более 20 жилых домов, промышленный объект и спортивно-оздоровительный комплекс. Возгорания ликвидировали пожарные.

В четверг утром российскому обстрелу подвергся город Селидово в Донецкой области. По данным областной прокуратуры погиб по меньшей мере один человек. Семь получили ранения. В их числе один ребенок. Под удары попали школа и несколько жилых многоквартирных домов.

В Одессе ударом беспилотника нанесен урон недостроенной многоэтажке. Также повреждено здание учебного заведения. Пострадали двое патрульных полицейских.