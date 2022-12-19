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Мир

Итоги 2022 года: Буча и Мариуполь, контрнаступление ВСУ и мобилизация в РФ

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 Euronews
Итоги 2022 года: Буча и Мариуполь, контрнаступление ВСУ и мобилизация в РФ
Авторское право  euronews

В конце марта после отступления российских войск в городе Буча, под Киевом, были обнаружены тела убитых мирных жителей. Зверства в Буче вызвали возмущение во всем мире. Россия отрицает причастность ее военных к убийствам. Президент Путин назвал кадры из Бучи "фейком".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что резня в Буче, к несчастью, является лишь одним из примеров военных преступлений России в Украине.

AP/МО РФ
Комбинат "Азовсталь" после обстреловAP/МО РФ

Мариуполь находился в осаде и подвергался обстрелам и бомбардировкам в течение трех месяцев. В результате российского удара в городе было разрушено родильное отделение больницы. Выжившие под обстрелами жители, рассказывают, что это был "ад на земле". В конце мая полуразрушенный город оказался под российской оккупацией.

В самом начале войны Россия захватила Запорожскую атомную электростанцию. С тех пор крупнейшая в Европе АЭС неоднократно обстреливалась. Киев и Москва обвиняли в обстрелах друг друга. Для обеспечения безопасности станции в Запорожье приехала миссия МАГАТЭ под руководством главы агентства Мариано Гросси.

21 сентября президент России объявил "частичную мобилизацию". После выступления Владимира Путина начался массовый выезд россиян в соседние страны, в частности в Грузию, Армению, Казахстан... По некоторым оценкам, страну покинули более 260 000 мужчин.

"В свои 26 лет я не хочу, чтобы меня везли домой в цинке или пачкать руки чьей-то кровью из-за войны одного человека", - сказал житель Москвы Всеволод, решивший уехать из России.

AP
Пожар на Керченском мостуAP

В начале октября в результате взрыва был поврежден Керченский мост, соединяющий аннексированный в 2014 году Москвой Крым с территорией России. Взрыв на мосту назвали "стратегической и символической катастрофой" для Кремля.

Украинская армия переходит в контрнаступление. ВСУ возвращают контроль над западной частью Херсонской области. Жители отвоеванных сел и городов, в том числе Херсона, приветствуют украинских военных. Россия усиливает обстрелы. 

В ноябре Кремль увеличивает количество ударов по украинской инфраструктуре. Миллионы людей остаются без света, отопления и воды.

"Столько жертв, столько разрушенных домов! Людям негде жить, негде спать! Холодно!" - утирая слезы говорит жительница Вышгорода Ирина Широкова.

В условиях нехватки ресурсов Украину ждет трудная зима.