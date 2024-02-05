Российские силы пытаются окружить Авдеевку, Зеленский готовится к "перезагрузке"

By Euronews

Украинские военные держат оборону на Авдеевском направлении. В Лисичанске завершены спасательные работы. Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене Залужного.

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Российские силы не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские военные держат оборону, нанося противнику значительные потери. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В оккупированном российской армией Лисичанске, где обстрелу подверглась пекарня, завершены спасательные работы. Сообщается о гибели 28 человек. Удар, заявили в самопровозглашенной ЛНР, нанесли ВСУ. Украинские власти сообщения об обстреле Лисичанска не комментировали.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично высказался о возможной замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом он рассказал в интервью итальянским СМИ. Зеленский заявил, что стране нужна перезагрузка. Он отметил, что подразумевает ротацию целого ряда государственных руководителей, не только в военной сфере.

Комментарии Зеленского прозвучали после того, как он посетил передовые позиции ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Сообщается, что украинский лидер заслушал информацию об оперативной обстановке и вручил бойцам государственные награды.