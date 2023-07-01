Залужный: "Контрнаступление ВСУ – не шоу". Беларусь может принять до 8 тысяч "вагнеровцев"

Киев отчитался о продвижении своих солдат на востоке и юге страны. Зеленский решил усилить северное направление из-за рисков, связанных с присутствием российских наёмников в Беларуси.

Украинские солдаты продвигаются "по всем направлениям", в частности по флангам вокруг Бахмута, – об этом заявила в пятницу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В интервью The Washington Post, главком ВСУ Валерий Залужный призвал партнёров Киева увеличить поставки любого оружия, а также посетовал на то, что Украина до сих пор не получила современных истребителей и не имеет превосходства в воздухе.

По словам военачальника, в этом контексте его "бесят" звучащие на Западе комментарии о медленном темпе контрнаступления.

"Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки. Каждый метр даётся кровью", – заявил он.

"Мы оказываем им всю возможную помощь", – ответил генерал Марк Милли, глава комитета начальников штабов США.

Владимир Зеленский распорядился укрепить границу с Беларусью после вероятной передислокации попавших в немилость российских наёмников. В Госпогранслужбе Украины считают, что Минск может принять до 8 тысяч "вагнеровцев".

Такие же оценки приводит мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Москва и Киев обвиняют друг друга в подготовке диверсий на Запорожской АЭС: по данным украинской разведки, россияне сокращают персонал на оккупированной станции. В "Росатоме" это опровергают.