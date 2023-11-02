Война зашла в тупик - главком ВСУ Залужный

By Euronews

Украина заявляет, что за последние сутки под артиллерийским огнем российских сил оказались более 100 населенных пунктов. Главком ВСУ рассказал о том, как он видит дальнейшее развитие войны.

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Российские силы атаковали позиции украинских войск на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, но успеха не имели. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Украина заявляет, что за последние сутки под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Авиационным ударам подверглись десятки сел и городов. Есть жертвы среди мирного населения.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррельзаверил Киев в поддержке: "Москве не следует питать иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка продолжится столько, сколько это будет необходимо".

Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг над Черным морем был сбит один украинский дрон, и еще пять перехвачены над аннексированным Крымом.

Россия заявляет, что ее вооруженные силы используют высокоточное ракетное оружие для поражения украинской военной инфраструктуры.

"Война переходит в стадию позиционной"

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военный конфликт переходит на новый этап позиционной войны со статичными и затяжными боями.

Война Украины и России "зашла в тупик" и рискует затянуться на долгие годы без прорывов с обеих сторон. Об этом Залужный сказал в интервью The Economist.

"Нам необходимо использовать мощь, заложенную в новых технологиях", - сказал Залужный. По его мнению мнению самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство.

"Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", — отметил главком.